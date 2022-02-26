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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Эйпен
Юнион СЖ - Эйпен: обзор матча 26 февраля 2022
Юнион СЖ
26.02.2022, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Эйпен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Эйпен
90'
+2
Замена
J. Cools
️️️️
Г. Магне
Замена
И. Зиани
️️️️
К. Митома
90'
Замена
К. Мачида
️️️️
Л. Амани
86'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
С. ван дер Хейден
86'
84'
Замена
L. Rocha
️️️️
T. Alloh
73'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
С. Превляк
73'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
И. Нуху
Замена
Д. Марк
️️️️
А. Мильян
73'
65'
Желтая карточка
Ж. Амат
64'
Желтая карточка
Г. Магне
44'
Желтая карточка
С. Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
9
Алекс Мильян
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Стеф Питерс
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
Эйпен
26
Jens Cools
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
94
Лапуссен
10
Амани
10
Теума
2
Ньивкоп
22
Митома
94
Нильсен
9
Мильян
4-1-5
33
Нурудин
12
Агбаду
32
29
5
Амат
8
Джегго
8
Питерс
7
Нуху
14
Превляк
15
Магне
35
Ламберт
10
Амани
28
Мачида
28
Мачида
10
Амани
22
Митома
56
Зиани
56
Зиани
22
Митома
9
Мильян
25
Марк
25
Марк
9
Мильян
44
ван дер Хейден
21
Пуэртас
21
Пуэртас
44
ван дер Хейден
15
Магне
26
26
15
Магне
29
45
45
29
7
Нуху
11
Н'Дри
11
Н'Дри
7
Нуху
14
Превляк
7
Нгой
7
Нгой
14
Превляк
Остались в запасе
Юнион СЖ
Эйпен
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
Главный тренер
Фелис Массу
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
Остались в запасе
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Юнион СЖ - Эйпен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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