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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Брюгге
Эйпен - Брюгге: обзор матча 20 февраля 2022
Эйпен
20.02.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
1 : 3
Завершен
Брюгге
61'
С. Превляк
8'
Х. Ванакен
57'
Ш. Де Кетеларе
90'
С. Адамян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Брюгге
90'
ГОЛ! 1:3!
С. Адамян
Пас отдал
М. Ритс
Замена
E. Sowah
️️️️
Ж. Амат
84'
82'
Замена
С. Сандра
️️️️
Т. Бьюкенан
Замена
L. Rocha
️️️️
A. Beck
73'
73'
Замена
С. Адамян
️️️️
Н. Ланг
73'
Замена
Э. Баланта
️️️️
А. Сков Ольсен
Желтая карточка
Ж. Деом
65'
ГОЛ! 1:2!
С. Превляк
61'
Замена
И. Нуху
️️️️
Ж. Нгой
58'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Г. Магне
58'
57'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Де Кетеларе
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
А. Сков Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
29
Teddy Alloh
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
26
Jens Cools
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
25
Emmanuel Sowah
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
4-1-5
33
Нурудин
29
12
Агбаду
5
Амат
32
8
Джегго
14
Превляк
35
Ламберт
15
Магне
8
Питерс
7
Нгой
3-5-2
22
Миньоле
3
Одои
44
Мехеле
34
Н'Соки
70
Ланг
23
Ритс
20
Ванакен
17
Бьюкенан
22
Мата
70
Сков Ольсен
17
Де Кетеларе
15
Магне
24
Деом
24
Деом
15
Магне
32
45
45
32
5
Амат
25
25
5
Амат
7
Нгой
7
Нуху
7
Нуху
7
Нгой
70
Сков Ольсен
3
Баланта
3
Баланта
70
Сков Ольсен
17
Бьюкенан
14
Сандра
14
Сандра
17
Бьюкенан
70
Ланг
22
Адамян
22
Адамян
70
Ланг
Остались в запасе
Эйпен
Брюгге
8
Silas Gnaka
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
8
Silas Gnaka
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Эйпен - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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