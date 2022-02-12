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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге: обзор матча 12 февраля 2022
Оуд-Хеверли
12.02.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
3 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
40'
М. Мертенс
63'
С. Каба
68'
М. Аль-Тамари
32'
Р. Матондо
43'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
Желтая карточка
М. Мертенс
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Й. Даланд
Замена
P. Ngawa
️️️️
Л. Патрис
88'
Желтая карточка
S. Dewaest
83'
78'
Желтая карточка
О. Деман
ГОЛ! 3:2!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
М. Мертенс
68'
68'
Замена
С. Ганвула
️️️️
К. Данке
ГОЛ! 2:2!
С. Каба
Пас отдал
К. Де Норре
63'
54'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
46'
Замена
D. Sousa
️️️️
Д. Велкоски
46'
Замена
Л. Лопеш
️️️️
F. Kanoute
43'
ГОЛ! 1:2!
К. Данке
Пас отдал
Д. Велкоски
ГОЛ! 1:1!
М. Мертенс
40'
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Матондо
7'
Желтая карточка
F. Kanoute
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
1
Томас Дидийон
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
43
David Sousa
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
3-2-5
31
Рунарссон
24
Де Норре
39
Озкаджар
91
33
Малинов
11
Аль-Тамари
8
Схрайверс
27
Патрис
30
Мерсье
33
Мертенс
9
Каба
3-1-1-5
5
Попович
13
Мянго
35
Велкоски
28
ван дер Брюгген
39
Матондо
2
Витиньо
9
Данке
2
Деман
6
2
Даланд
27
Патрис
5
5
27
Патрис
6
22
Лопеш
22
Лопеш
6
35
Велкоски
43
43
35
Велкоски
9
Данке
35
Ганвула
35
Ганвула
9
Данке
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге
22
Рафаэль Ромо
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
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