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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Сент-Труйден
Кортрейк - Сент-Труйден: обзор матча 05 февраля 2022
Кортрейк
05.02.2022, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Сент-Труйден
11'
А. Койта
39'
К. Брюлс (П)
86'
Д. Хаяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Сент-Труйден
90'
+2
Желтая карточка
Клаусс
Замена
Д. Энен
️️️️
М. Бадамоси
90'
86'
ГОЛ! 0:3!
Д. Хаяси
85'
Замена
Клаусс
️️️️
Д. Лавале
Замена
C. Herrmann
️️️️
Д. Мбайо
81'
78'
Замена
А. Аль-Дахил
️️️️
А. Койта
73'
Замена
Р. Райц
️️️️
К. Брюлс
Замена
А. Бенчаиб
️️️️
А. Палаверса
63'
56'
Желтая карточка
М. Конате
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Брюлс
Желтая карточка
Ц. Ватанабе
38'
33'
Желтая карточка
Д. Лавале
25'
Желтая карточка
Т. Хара
Желтая карточка
К. Д'Хаен
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Койта
Пас отдал
К. Брюлс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
4
Trent Sainsbury
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Кортрейк
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
Сент-Труйден
1
Алессандро Руссо
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
22
Волке Янссенс
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
2-2-5
28
4
Ватанабе
7
Селемани
18
Палаверса
37
Кадри
30
Д'Хаен
19
Бадамоси
14
11
Мбайо
16
Радованович
4-1-5
14
Хасиока
4
Бауэр
4
Лавале
37
Ляйстнер
8
Конате
18
Хара
1
Шмидт
11
Койта
22
Брюлс
91
Хаяси
11
Мбайо
39
39
11
Мбайо
18
Палаверса
7
Бенчаиб
7
Бенчаиб
18
Палаверса
19
Бадамоси
8
Энен
8
Энен
19
Бадамоси
11
Койта
2
Аль-Дахил
2
Аль-Дахил
11
Койта
22
Брюлс
21
Райц
21
Райц
22
Брюлс
4
Лавале
99
Клаусс
99
Клаусс
4
Лавале
Остались в запасе
Кортрейк
Сент-Труйден
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
1
Алессандро Руссо
ВР
22
Волке Янссенс
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
22
Волке Янссенс
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Кортрейк - Сент-Труйден
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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