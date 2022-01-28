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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Шарлеруа
Сент-Труйден - Шарлеруа: обзор матча 28 января 2022
Сент-Труйден
28.01.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Шарлеруа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Шарлеруа
Желтая карточка
C. Durkin
79'
Замена
N. Balongo
️️️️
К. Брюлс
79'
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
Д. Лавале
79'
Замена
М. Конате
️️️️
Р. Райц
46'
Замена
А. Койта
️️️️
Л. Кэкачей
46'
Замена
C. Durkin
️️️️
Д. Хасиока
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Алессандро Руссо
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Сент-Труйден
8
Мори Конате
ОП
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
27
Romain Donnez
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
4-1-5
1
Руссо
4
Лавале
37
Ляйстнер
4
Бауэр
14
Хасиока
21
Райц
91
Хаяси
40
13
Кэкачей
22
Брюлс
18
Хара
4-2-4
21
Камара
2
Ван Клемпут
29
Бессил
5
Кнежевич
18
Кайембе
88
Мориока
8
Зорган
26
15
Байо
27
Нкуба
21
Зарури
21
Райц
8
Конате
8
Конате
21
Райц
13
Кэкачей
11
Койта
11
Койта
13
Кэкачей
4
Лавале
5
Тейшейра
5
Тейшейра
4
Лавале
14
Хасиока
8
8
14
Хасиока
22
Брюлс
6
6
22
Брюлс
Остались в запасе
Сент-Труйден
Шарлеруа
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
16
Didier Desprez
ВР
27
Romain Donnez
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
Остались в запасе
16
Didier Desprez
ВР
27
Romain Donnez
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
38
Джексон Чачуа
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
24
Наурис Петкевичюс
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Сент-Труйден - Шарлеруа
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Штайен
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