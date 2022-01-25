Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Сент-Труйден
Антверпен - Сент-Труйден: обзор матча 25 января 2022
Антверпен
25.01.2022, вторник, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
32'
М. Баликвиша
54'
Т. Хара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Сент-Труйден
87'
Замена
C. Durkin
️️️️
К. Брюлс
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Баликвиша
82'
Замена
Й. Батай
️️️️
Р. Де Лат
66'
Замена
М. Саматта
️️️️
П. Геркенс
66'
54'
ГОЛ! 1:1!
Т. Хара
Пас отдал
Т. Ляйстнер
50'
Желтая карточка
Л. Кэкачей
47'
Желтая карточка
Т. Хара
Замена
К. Миеси
️️️️
М. Бенсон
40'
ГОЛ! 1:0!
М. Баликвиша
Пас отдал
Р. Де Лат
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Сент-Труйден
1
Алессандро Руссо
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
21
Рокко Райц
ЦП
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
23
Кодзи Миеси
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Сент-Труйден
17
Матиас Делорж
ЦП
11
Абубакари Койта
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
4-3-2-1
1
Бутез
23
Винс
3
Энгелс
2
Де Лат
24
Дессоле
44
Наингголан
4
Верстате
18
Геркенс
7
Баликвиша
14
Бенсон
9
Фрай
4-1-5
1
Руссо
14
Хасиока
37
Ляйстнер
4
Лавале
4
Бауэр
21
Райц
22
Брюлс
18
Хара
91
Хаяси
13
Кэкачей
5
Тейшейра
2
Де Лат
25
Батай
25
Батай
2
Де Лат
14
Бенсон
23
Миеси
23
Миеси
14
Бенсон
18
Геркенс
38
Саматта
38
Саматта
18
Геркенс
7
Баликвиша
19
Эггештайн
19
Эггештайн
7
Баликвиша
22
Брюлс
8
8
22
Брюлс
Остались в запасе
Антверпен
Сент-Труйден
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
11
Абубакари Койта
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
Остались в запасе
17
Матиас Делорж
ЦП
11
Абубакари Койта
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Антверпен - Сент-Труйден
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
Все
Антверпен
Сент-Труйден
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
2023.08.08 15:17
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+