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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Беерсхот
Генк - Беерсхот: обзор матча 16 января 2022
Генк
16.01.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
4 : 1
Завершен
Беерсхот
20'
П. Грошовски
32'
Д. Ито
78'
Т. Бонгонда (П)
88'
М. Нубисси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Беерсхот
88'
ГОЛ! 3:1!
М. Нубисси
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Муньос
88'
86'
Желтая карточка
Р. Вака
84'
Замена
М. Нубисси
️️️️
Р. Хольцхаушер
Замена
Л. Ойен
️️️️
Д. Ито
84'
Замена
К. Куэста
️️️️
Т. Бонгонда
82'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Бонгонда
78'
Замена
М. Трезор
️️️️
К. Эйтинг
72'
71'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
М. Лемос
Желтая карточка
Х. Артеага
65'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ито
Пас отдал
Д. Муньос
32'
31'
Желтая карточка
М. Лемос
ГОЛ! 1:0!
П. Грошовски
Пас отдал
Д. Ито
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
6
Йорен Дом
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Беерсхот
10
Илияс Себауи
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
26
Лукуми
15
Садик
27
Муньос
6
Эйтинг
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Бонгонда
10
Ито
99
Угбо
1-2-5
28
де Смет
10
Хольцхаушер
11
Вака
29
0
3
Лемос
55
Радич
3
10
Бонгонда
46
Куэста
46
Куэста
10
Бонгонда
27
Муньос
23
Пресиадо
23
Пресиадо
27
Муньос
6
Эйтинг
31
Трезор
31
Трезор
6
Эйтинг
10
Ито
11
Ойен
11
Ойен
10
Ито
3
Лемос
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
3
Лемос
10
Хольцхаушер
99
Нубисси
99
Нубисси
10
Хольцхаушер
Остались в запасе
Генк
Беерсхот
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
10
Илияс Себауи
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
10
Илияс Себауи
ЦП
72
Antoine Lejoly
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Генк - Беерсхот
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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