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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Брюгге
Серкль Брюгге - Брюгге: обзор матча 26 декабря 2021
Серкль Брюгге
26.12.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Брюгге
53'
С. Мянго
90'
D. Sousa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Брюгге
ГОЛ! 2:0!
D. Sousa
Пас отдал
Р. Матондо
90'
76'
Замена
Б. Дост
️️️️
М. Ритс
Замена
Витиньо
️️️️
О. Деман
75'
Желтая карточка
С. Мянго
71'
Желтая карточка
Р. Декостер
64'
62'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Э. Баланта
57'
Желтая карточка
К. Мата
Желтая карточка
О. Деман
56'
ГОЛ! 1:0!
С. Мянго
Пас отдал
D. Sousa
53'
26'
Желтая карточка
Н. Ланг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
1
Томас Дидийон
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
32
Arne Cassaert
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
14
Камаль Соуа
АП
12
Бас Дост
ЦФ
2-2-1-5
5
Попович
13
Мянго
28
ван дер Брюгген
10
Хотич
39
Матондо
43
2
Деман
24
Сомерс
34
Ванхутте
8
Декостер
3-1-5-1
22
Миньоле
13
Хендри
44
Мехеле
23
Соболь
3
Баланта
22
Мата
20
Ванакен
25
Вормер
70
Ланг
23
Ритс
17
Де Кетеларе
2
Деман
2
Витиньо
2
Витиньо
2
Деман
3
Баланта
72
Мбамба
72
Мбамба
3
Баланта
23
Ритс
12
Дост
12
Дост
23
Ритс
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
32
Arne Cassaert
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
32
Arne Cassaert
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Остались в запасе
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
АП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Серкль Брюгге - Брюгге
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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