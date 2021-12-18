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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Серкль Брюгге
Юнион СЖ - Серкль Брюгге: обзор матча 18 декабря 2021
Юнион СЖ
18.12.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
3 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
57'
К. Митома
75'
Б. Ньивкоп
90+1'
Й. Даланд (АГ)
24'
Р. Матондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Серкль Брюгге
Замена
Д. Марк
️️️️
Д. Ванзейр
90'
+6
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Й. Даланд
90'
+1
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Л. Лапуссен
89'
80'
Замена
Витиньо
️️️️
Д. Велкоски
80'
Замена
А. Мильян
️️️️
О. Деман
77'
Желтая карточка
Л. Лопеш
ГОЛ! 2:1!
Б. Ньивкоп
75'
68'
Желтая карточка
Т. Сомерс
63'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Х. ван дер Брюгген
ГОЛ! 1:1!
К. Митома
57'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
54'
Замена
Л. Амани
️️️️
Й. Багер
46'
Желтая карточка
К. Нильсен
45'
+4
Желтая карточка
Т. Теума
45'
29'
Желтая карточка
Й. Даланд
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Матондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
8
Робб Декостер
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
14
Noa Wyns
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Серкль Брюгге
17
Варлесон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
3-3-1-3
1
Морис
5
Багер
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
10
Теума
22
Митома
94
Нильсен
26
Ундав
13
Ванзейр
1-4-1-5
35
Велкоски
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
3
Уткус
39
Матондо
8
Декостер
24
Сомерс
2
Деман
1
Дидийон
2
Даланд
5
Багер
10
Амани
10
Амани
5
Багер
13
Ванзейр
25
Марк
25
Марк
13
Ванзейр
94
Лапуссен
20
Авенатти
20
Авенатти
94
Лапуссен
35
Велкоски
2
Витиньо
2
Витиньо
35
Велкоски
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
2
Деман
9
Мильян
9
Мильян
2
Деман
Остались в запасе
Юнион СЖ
Серкль Брюгге
21
Люка Пирар
ВР
14
Noa Wyns
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
32
Марсел Льюис
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
17
Варлесон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
14
Noa Wyns
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
32
Марсел Льюис
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Остались в запасе
17
Варлесон
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Юнион СЖ - Серкль Брюгге
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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