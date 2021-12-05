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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Антверпен
Беерсхот - Антверпен: обзор матча 05 декабря 2021
Беерсхот
05.12.2021, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Антверпен
59'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Антверпен
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
90'
+6
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
90'
+3
Замена
M. Suzuki
️️️️
М. Реда Халаймия
73'
66'
Замена
М. Бенсон
️️️️
М. Саматта
65'
Замена
Ф. Арун
️️️️
Р. Наингголан
59'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Желтая карточка
Й. Дом
56'
Замена
М. Лемос
️️️️
P. Bourdin
53'
26'
Желтая карточка
М. Саматта
Желтая карточка
P. Bourdin
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
6
Йорен Дом
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
14
Пьер Двомо
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1-2-5
25
Кайседо
10
Хольцхаушер
11
Вака
3
7
Шенклэнд
29
5
Ван ден Берг
55
Радич
4-1-2-3
1
Бутез
4
Сек
3
Энгелс
2
Де Лат
23
Винс
80
Юсуф
44
Наингголан
4
Верстате
7
Фишер
9
Фрай
38
Саматта
20
Халаймия
7
7
20
Халаймия
3
3
Лемос
3
Лемос
3
38
Саматта
14
Бенсон
14
Бенсон
38
Саматта
44
Наингголан
38
Арун
38
Арун
44
Наингголан
Остались в запасе
Беерсхот
Антверпен
28
Тибо де Смет
ЛЗ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
Статистика матча Беерсхот - Антверпен
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
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Беерсхот
Антверпен
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1
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
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