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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Серен
Беерсхот - Серен: обзор матча 30 октября 2021
Беерсхот
30.10.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Серен
24'
Р. Хольцхаушер
78'
М. Нубисси
81'
М. Нубисси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беерсхот - Серен
Замена
А. Саньянг
️️️️
Р. Хольцхаушер
90'
+4
Пенальти не реализован!
Р. Хольцхаушер
90'
+2
Замена
Т. де Смет
️️️️
М. Кайседо
85'
85'
Замена
T. Pierrot
️️️️
А. Джаллоу
ГОЛ! 3:0!
М. Нубисси
Пас отдал
М. Кайседо
81'
ГОЛ! 2:0!
М. Нубисси
Пас отдал
Р. Вака
78'
Замена
И. Кулибали
️️️️
Й. Дом
76'
Замена
М. Нубисси
️️️️
Л. Шенклэнд
76'
65'
Желтая карточка
B. Boulenger
38'
Желтая карточка
И. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
Р. Хольцхаушер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
31
Mike Vanhamel
ЦФ
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Абдули Саньянг
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
9
Леон Крекович
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
Серен
4
Wagane Faye
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1-2-5
25
Кайседо
10
Хольцхаушер
11
Вака
6
Дом
31
7
Шенклэнд
29
5
Ван ден Берг
3-1-3-2
30
Дитш
4
Дель Фабро
20
24
75
Сиссе
17
Бернье
8
88
Мазиз
9
Микаутадзе
30
Джаллоу
25
Кайседо
28
де Смет
28
де Смет
25
Кайседо
10
Хольцхаушер
7
Саньянг
7
Саньянг
10
Хольцхаушер
7
Шенклэнд
99
Нубисси
99
Нубисси
7
Шенклэнд
6
Дом
48
Кулибали
48
Кулибали
6
Дом
30
Джаллоу
6
6
30
Джаллоу
Остались в запасе
Беерсхот
Серен
9
Леон Крекович
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
4
Wagane Faye
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
9
Леон Крекович
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
0
Wouter Biebauw
ЦФ
Остались в запасе
4
Wagane Faye
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Беерсхот - Серен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
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Серен
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
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