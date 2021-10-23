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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Юнион СЖ
Эйпен - Юнион СЖ: обзор матча 23 октября 2021
Эйпен
23.10.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
2 : 3
Завершен
Юнион СЖ
75'
Э. Кайембе
77'
Э. Агбаду
7'
Д. Ундав (П)
29'
Т. Теума
79'
К. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйпен - Юнион СЖ
Желтая карточка
Ж. Амат
90'
+4
90'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Д. Ванзейр
89'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
К. Митома
87'
Замена
М. Соринола
️️️️
Д. Ундав
Замена
Б. Ламберт
️️️️
С. Кейта
82'
Замена
L. Rocha
️️️️
И. Нуху
81'
Замена
Ж. Деом
️️️️
J. Cools
81'
79'
ГОЛ! 2:3!
К. Нильсен
Пас отдал
Д. Ванзейр
ГОЛ! 2:2!
Э. Агбаду
Пас отдал
Ж. Амат
77'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кайембе
75'
74'
Замена
Д. Марк
️️️️
Л. Лапуссен
68'
Желтая карточка
Д. Ундав
Замена
С. Кейта
️️️️
Ж. Нгой
68'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
A. Beck
67'
29'
ГОЛ! 0:2!
Т. Теума
Пас отдал
Д. Ундав
23'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
21'
Желтая карточка
К. Берджесс
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Ундав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
19
Джонатан Эри
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Эйпен
24
Жером Деом
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
3-2-5
12
Агбаду
5
Амат
32
26
39
Кайембе
7
Нуху
30
14
Превляк
7
Нгой
8
Питерс
3-3-1-3
1
Морис
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
94
Лапуссен
10
Теума
2
Ньивкоп
22
Митома
26
Ундав
13
Ванзейр
94
Нильсен
26
24
Деом
24
Деом
26
7
Нгой
27
Кейта
27
Кейта
7
Нгой
7
Нуху
45
45
7
Нуху
32
11
Н'Дри
11
Н'Дри
32
Кейта
35
Ламберт
35
Ламберт
Кейта
22
Митома
19
Франсуа
19
Франсуа
22
Митома
26
Ундав
29
Соринола
29
Соринола
26
Ундав
94
Лапуссен
25
Марк
25
Марк
94
Лапуссен
13
Ванзейр
20
Авенатти
20
Авенатти
13
Ванзейр
Остались в запасе
Эйпен
Юнион СЖ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Эйпен - Юнион СЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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