Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Юнион СЖ
Серкль Брюгге - Юнион СЖ: обзор матча 02 октября 2021
Серкль Брюгге
02.10.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Юнион СЖ
60'
Д. Ванзейр
80'
Д. Ванзейр
84'
Л. Лапуссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Юнион СЖ
88'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Д. Ундав
84'
ГОЛ! 0:3!
Л. Лапуссен
Пас отдал
К. Митома
83'
Замена
К. Митома
️️️️
Д. Ванзейр
Желтая карточка
В. Рубио
81'
Замена
А. Мильян
️️️️
Б. Попович
81'
80'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Д. Ундав
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
F. Kanoute
73'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Й. Даланд
73'
70'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
Замена
В. Рубио
️️️️
Р. Матондо
65'
Замена
О. Деман
️️️️
Д. Хотич
65'
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Д. Ундав
58'
Замена
Л. Амани
️️️️
С. Линен
46'
Замена
С. ван дер Хейден
️️️️
Й. Багер
46'
Замена
С. Линен
️️️️
Д. Марк
24'
Желтая карточка
Т. Теума
Желтая карточка
Л. Лопеш
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
22
Alexander Corryn
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
2
Оливье Деман
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
2-3-1-5
5
Попович
22
3
Уткус
10
Хотич
22
Лопеш
39
Матондо
1
Дидийон
2
Даланд
2
Витиньо
6
9
Данке
3-3-4
1
Морис
5
Багер
16
Берджесс
27
Кандусс
94
Лапуссен
10
Теума
2
Ньивкоп
26
Ундав
13
Ванзейр
94
Нильсен
25
Марк
2
Даланд
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
2
Даланд
39
Матондо
20
Рубио
20
Рубио
39
Матондо
10
Хотич
2
Деман
2
Деман
10
Хотич
5
Попович
9
Мильян
9
Мильян
5
Попович
6
34
Ванхутте
34
Ванхутте
6
5
Багер
44
ван дер Хейден
44
ван дер Хейден
5
Багер
Линен
10
Амани
10
Амани
Линен
25
Марк
44
Линен
44
Линен
25
Марк
13
Ванзейр
22
Митома
22
Митома
13
Ванзейр
26
Ундав
20
Авенатти
20
Авенатти
26
Ундав
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Юнион СЖ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
21
Люка Пирар
ВР
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Серкль Брюгге - Юнион СЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Серкль Брюгге
Юнион СЖ
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
Головин снова забил на предсезонке «Монако»
31 июля
«Спартак» не ставил ультиматум Станковичу
2025.08.06 20:08
10
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+