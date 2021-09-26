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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Серкль Брюгге
Гент - Серкль Брюгге: обзор матча 26 сентября 2021
Гент
26.09.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
64'
Ж. де Сар
73'
Д. Лемаич
38'
А. Мильян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Серкль Брюгге
90'
+2
Желтая карточка
К. Данке
86'
Замена
Д. Велкоски
️️️️
A. Corryn
79'
Замена
Р. Матондо
️️️️
А. Мильян
79'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
F. Kanoute
78'
Замена
О. Деман
️️️️
Ш. Ванхутте
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
Г. Чакветадзе
78'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лемаич
Пас отдал
Г. Чакветадзе
73'
Желтая карточка
Ж. де Сар
71'
66'
Желтая карточка
F. Kanoute
64'
Желтая карточка
А. Мильян
ГОЛ! 1:1!
Ж. де Сар
64'
Замена
Й. Маледе
️️️️
К. Опери
60'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
В. Байо
60'
Замена
Э. Овусу
️️️️
С. Кумс
60'
51'
Желтая карточка
Л. Лопеш
Замена
Р. Безус
️️️️
И. М'Бойо
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Мильян
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
36'
Желтая карточка
К. Опери
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серкль Брюгге
22
Alexander Corryn
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
1
Томас Дидийон
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Гент
33
Дави Руф
ВР
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
90
Роман Безус
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
17
Варлесон
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
3-2-3-2
26
Болат
31
Годо
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
21
Опери
17
Кастро-Монтес
30
Чакветадзе
4
де Сар
24
Кумс
7
М'Бойо
15
Байо
2-2-5
22
13
Мянго
22
Лопеш
3
Уткус
9
Данке
2
Даланд
6
2
Витиньо
34
Ванхутте
24
Кумс
42
Овусу
42
Овусу
24
Кумс
7
М'Бойо
90
Безус
90
Безус
7
М'Бойо
30
Чакветадзе
9
Тиссудали
9
Тиссудали
30
Чакветадзе
15
Байо
22
Лемаич
22
Лемаич
15
Байо
21
Опери
14
Маледе
14
Маледе
21
Опери
9
Мильян
39
Матондо
39
Матондо
9
Мильян
22
35
Велкоски
35
Велкоски
22
6
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
6
34
Ванхутте
2
Деман
2
Деман
34
Ванхутте
Остались в запасе
Гент
Серкль Брюгге
33
Дави Руф
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
10
Дино Хотич
ЦП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
Остались в запасе
10
Дино Хотич
ЦП
20
Вальдо Рубио
ЛВ
17
Варлесон
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Гент - Серкль Брюгге
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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