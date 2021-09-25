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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Сент-Труйден
Стандард - Сент-Труйден: обзор матча 25 сентября 2021
Стандард
25.09.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Труйден
45'
Н. Гавори
53'
М. Конате
89'
Р. Райц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Сент-Труйден
90'
+2
Замена
Р. Бауэр
️️️️
Y. Suzuki
89'
ГОЛ! 1:2!
Р. Райц
Пас отдал
К. Брюлс
88'
Желтая карточка
М. Конате
83'
Желтая карточка
Д. Лавале
Желтая карточка
А. Доннум
72'
Замена
С. Бастьен
️️️️
Н. Раскин
70'
Замена
А. Доннум
️️️️
Х. Рафья
64'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Д. Мюлека
64'
56'
Замена
Р. Райц
️️️️
S. De Ridder
56'
Замена
К. Брюлс
️️️️
C. Durkin
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Конате
46'
Замена
N. Balongo
️️️️
Д. Хаяси
46'
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хасиока
ГОЛ! 1:0!
Н. Гавори
Пас отдал
С. Амалла
45'
33'
Желтая карточка
Y. Suzuki
28'
Желтая карточка
C. Durkin
Желтая карточка
С. Амалла
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
41
Уго Сике
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
8
Дамьян Павлович
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
3
Натан Нгой
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Сент-Труйден
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
39
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
3-4-3
16
Бодар
27
Нкунку
34
Гавори
2
Аль-Дахил
59
Цимирот
43
Раскин
21
Амалла
24
Рафья
99
Клаусс
11
Мюлека
41
Сике
3-5
14
Хасиока
4
Лавале
37
Ляйстнер
13
Кэкачей
5
Тейшейра
8
Конате
8
16
43
Раскин
22
Бастьен
22
Бастьен
43
Раскин
24
Рафья
15
Доннум
15
Доннум
24
Рафья
11
Мюлека
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
11
Мюлека
40
4
Бауэр
4
Бауэр
40
16
21
Райц
21
Райц
16
8
22
Брюлс
22
Брюлс
8
14
Хасиока
18
Хара
18
Хара
14
Хасиока
91
Хаяси
6
6
91
Хаяси
Остались в запасе
Стандард
Сент-Труйден
30
Лоран Хенкине
ВР
8
Дамьян Павлович
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
8
Дамьян Павлович
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Стандард - Сент-Труйден
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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