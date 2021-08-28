Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Беерсхот
Шарлеруа - Беерсхот: обзор матча 28 августа 2021
Шарлеруа
28.08.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
5 : 2
Завершен
Беерсхот
37'
Ш. Николсон
51'
Ш. Николсон
60'
Р. Мориока
78'
Ш. Николсон
90'
Р. Мориока
59'
Р. Хольцхаушер
88'
A. Keita (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Беерсхот
ГОЛ! 5:2!
Р. Мориока
90'
88'
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
A. Keita
84'
Замена
Ф. Серики
️️️️
М. Реда Халаймия
Замена
М. Фалл
️️️️
Ш. Николсон
83'
ГОЛ! 4:1!
Ш. Николсон
78'
75'
Желтая карточка
Я. Ван ден Берг
73'
Замена
M. Suzuki
️️️️
М. Нубисси
Желтая карточка
Р. Мориока
62'
ГОЛ! 3:1!
Р. Мориока
60'
59'
ГОЛ! 2:1!
Р. Хольцхаушер
58'
Желтая карточка
С. Радич
Пенальти не реализован!
Ш. Николсон
58'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Николсон
51'
50'
Желтая карточка
М. Реда Халаймия
46'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Л. Шенклэнд
Замена
А. Бенчаиб
️️️️
А. Голизаде
46'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Николсон
Пас отдал
Ж. Кайембе
37'
Пенальти не реализован!
Р. Мориока
6'
5'
Красная карточка
Т. де Смет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
48
Исмаила Кулибали
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
20
Мохамед Реда Халаймия
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
98
Карим Зедадка
ЛВ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Беерсхот
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
11
Рамиро Вака
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
6
Ayrton Mboko
ЦФ
38
Феми Серики
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
3-3-4
12
Коффи
18
Кайембе
2
Ван Клемпут
5
Кнежевич
2
Васински
38
Чачуа
88
Мориока
8
Голизаде
21
Зарури
11
Николсон
8
Зорган
1-1-5
28
де Смет
10
Хольцхаушер
6
Дом
55
Радич
7
Шенклэнд
5
Ван ден Берг
20
Халаймия
11
Николсон
7
Фалл
7
Фалл
11
Николсон
8
Голизаде
7
Бенчаиб
7
Бенчаиб
8
Голизаде
7
Шенклэнд
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
7
Шенклэнд
20
Халаймия
38
Серики
38
Серики
20
Халаймия
99
Нубисси
7
7
99
Нубисси
Остались в запасе
Шарлеруа
Беерсхот
98
Карим Зедадка
ЛВ
40
Mateo Chiacig
ВР
30
Guillaume Gillet
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
11
Рамиро Вака
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
6
Ayrton Mboko
ЦФ
Остались в запасе
98
Карим Зедадка
ЛВ
40
Mateo Chiacig
ВР
30
Guillaume Gillet
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
Остались в запасе
11
Рамиро Вака
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
6
Ayrton Mboko
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Шарлеруа - Беерсхот
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
Новости команд
Все
Шарлеруа
Беерсхот
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+