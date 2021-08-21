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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Эйпен
Оуд-Хеверли - Эйпен: обзор матча 21 августа 2021
Оуд-Хеверли
21.08.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
1 : 4
Завершен
Эйпен
83'
Л. Шенгелия
32'
С. Превляк
39'
Ж. Нгой
56'
К. Н'Дри
80'
Э. Агбаду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оуд-Хеверли - Эйпен
ГОЛ! 1:4!
Л. Шенгелия
Пас отдал
Т. Вльетинк
83'
80'
ГОЛ! 0:4!
Э. Агбаду
Пас отдал
С. Питерс
76'
Замена
К. Эмбало
️️️️
Ж. Нгой
75'
Желтая карточка
Ж. Деом
Желтая карточка
Р. Ромо
71'
71'
Замена
S. Gnaka
️️️️
Ж. Амат
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
С. Схрайверс
70'
63'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Б. Ламберт
63'
Замена
И. Нуху
️️️️
К. Н'Дри
56'
ГОЛ! 0:3!
К. Н'Дри
Желтая карточка
М. Аль-Тамари
51'
Замена
K. Rezaei
️️️️
A. Allemeersch
46'
39'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Нгой
Пас отдал
К. Н'Дри
33'
Желтая карточка
К. Н'Дри
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Превляк
Пас отдал
Ж. Нгой
18'
Желтая карточка
Э. Агбаду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Оуд-Хеверли
33
Кристиян Малинов
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
3-2-5
22
Ромо
39
Озкаджар
24
Де Норре
91
11
Аль-Тамари
16
Кейта
34
5
33
Мертенс
8
Схрайверс
30
Мерсье
3-1-5
12
Агбаду
5
Амат
32
39
Кайембе
33
Нурудин
7
Нгой
11
Н'Дри
35
Ламберт
8
Питерс
8
Схрайверс
27
Шенгелия
27
Шенгелия
8
Схрайверс
34
11
11
34
5
Амат
8
8
5
Амат
35
Ламберт
24
Деом
24
Деом
35
Ламберт
11
Н'Дри
7
Нуху
7
Нуху
11
Н'Дри
7
Нгой
7
Эмбало
7
Эмбало
7
Нгой
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Эйпен
33
Кристиян Малинов
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
27
Сибири Кейта
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
33
Кристиян Малинов
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
38
Ореган Раве
ЦФ
Остались в запасе
27
Сибири Кейта
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Оуд-Хеверли - Эйпен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
Новости команд
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Оуд-Хеверли
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