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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Серкль Брюгге
Брюгге - Серкль Брюгге: обзор матча 06 августа 2021
Брюгге
06.08.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
35'
Р. Вормер
90+1'
В. Рубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Серкль Брюгге
Желтая карточка
Н. Мбамба
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Рубио
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Э. Баланта
88'
Замена
Б. Дост
️️️️
Н. Ланг
82'
Замена
Х. Ванакен
️️️️
Р. Вормер
66'
63'
Замена
В. Рубио
️️️️
К. Данке
63'
Замена
Т. Сомерс
️️️️
Д. Хотич
61'
Желтая карточка
О. Деман
46'
Замена
Витиньо
️️️️
Р. Декостер
Желтая карточка
К. Мата
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Р. Вормер
Пас отдал
Н. Ланг
35'
27'
Замена
A. Corryn
️️️️
Й. Даланд
20'
Желтая карточка
Л. Лопеш
13'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
2
Йеспер Даланд
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
72
Ноа Мбамба
ЦФ
24
Даниэль Перес
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Витиньо
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
4-1-4-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
23
Соболь
3
Митрович
3
Баланта
25
Вормер
22
Мата
70
Ланг
23
Ритс
17
Де Кетеларе
3-2-5
35
Велкоски
5
Попович
3
Уткус
22
Лопеш
10
Хотич
8
Декостер
2
Деман
9
Данке
1
Дидийон
34
Ванхутте
25
Вормер
20
Ванакен
20
Ванакен
25
Вормер
70
Ланг
12
Дост
12
Дост
70
Ланг
3
Баланта
72
Мбамба
72
Мбамба
3
Баланта
2
Даланд
22
22
2
Даланд
9
Данке
20
Рубио
20
Рубио
9
Данке
8
Декостер
2
Витиньо
2
Витиньо
8
Декостер
10
Хотич
24
Сомерс
24
Сомерс
10
Хотич
Остались в запасе
Брюгге
Серкль Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
24
Даниэль Перес
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
14
Сиссе Сандра
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
24
Даниэль Перес
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Брюгге - Серкль Брюгге
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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