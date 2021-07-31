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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли: обзор матча 31 июля 2021
Серкль Брюгге
31.07.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
73'
В. Рубио
30'
Т. Анри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
Замена
A. Corryn
️️️️
Л. Лопеш
87'
Желтая карточка
Д. Хотич
86'
Желтая карточка
Й. Даланд
82'
81'
Замена
D. Vekemans
️️️️
С. Схрайверс
80'
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
Б. Беше
Замена
Т. Сомерс
️️️️
К. Данке
74'
ГОЛ! 1:1!
В. Рубио
73'
Замена
В. Рубио
️️️️
О. Деман
63'
Замена
Витиньо
️️️️
Р. Декостер
63'
35'
Желтая карточка
Т. Анри
30'
ГОЛ! 0:1!
Т. Анри
Пас отдал
К. Мерсье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
3
Эдгарас Уткус
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
1
Томас Дидийон
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Оуд-Хеверли
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
32
Daan Vekemans
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
3-2-5
3
Уткус
5
Попович
35
Велкоски
22
Лопеш
10
Хотич
9
Данке
2
Даланд
8
Декостер
34
Ванхутте
2
Деман
3-2-5
22
Ромо
39
Озкаджар
24
Де Норре
33
Беше
16
Кейта
33
Малинов
5
28
Раемакерс
30
Мерсье
8
Схрайверс
9
Анри
22
Лопеш
22
22
22
Лопеш
2
Деман
20
Рубио
20
Рубио
2
Деман
8
Декостер
2
Витиньо
2
Витиньо
8
Декостер
9
Данке
24
Сомерс
24
Сомерс
9
Данке
33
Беше
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
33
Беше
8
Схрайверс
32
32
8
Схрайверс
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
42
Аске Самперс
ЦФ
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ЦФ
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
27
Луи Патрис
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
34
Arthur Allemeersch
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Серкль Брюгге - Оуд-Хеверли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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