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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Эйпен
Брюгге - Эйпен: обзор матча 25 июля 2021
Брюгге
25.07.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Эйпен
55'
Б. Дост (П)
90+13'
Ш. Де Кетеларе
60'
Э. Кайембе
77'
Ж. Нгой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Эйпен
90'
+14
Желтая карточка
С. Превляк
ГОЛ! 2:2!
Ш. Де Кетеларе
90'
+13
90'
+4
Желтая карточка
J. Cools
90'
+3
Желтая карточка
И. Нуху
Желтая карточка
Д. Перес
86'
Желтая карточка
Н. Ланг
85'
85'
Желтая карточка
A. Beck
77'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Нгой
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Р. Вормер
74'
Замена
Д. Перес
️️️️
Д. Окереке
71'
68'
Замена
И. Нуху
️️️️
К. Н'Дри
60'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кайембе
57'
Замена
R. Himmelmann
️️️️
Д. Эри
55'
Желтая карточка
Э. Агбаду
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Дост
55'
Желтая карточка
Р. Вормер
40'
34'
Желтая карточка
Д. Эри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Давид Окереке
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Эйпен
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
39
Эдо Кайембе
ЦП
26
Jens Cools
ЦП
19
Джонатан Эри
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
81
Henri Maton
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
42
Lukas Mondele
ЦП
14
Сиссе Сандра
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Даниэль Перес
ЦФ
72
Ноа Мбамба
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Эйпен
30
Robin Himmelmann
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
3-4-1-2
1
Ламменс
3
Митрович
44
Мехеле
16
Рикка
22
Мата
23
Ритс
70
Ланг
25
Вормер
17
Де Кетеларе
12
Дост
29
Окереке
3-2-5
5
Амат
32
12
Агбаду
39
Кайембе
26
7
Нгой
33
Нурудин
14
Превляк
11
Н'Дри
8
Питерс
29
Окереке
24
Перес
24
Перес
29
Окереке
25
Вормер
72
Мбамба
72
Мбамба
25
Вормер
19
Эри
30
30
19
Эри
11
Н'Дри
7
Нуху
7
Нуху
11
Н'Дри
Остались в запасе
Брюгге
Эйпен
24
Ник Шинтон
ВР
81
Henri Maton
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
42
Lukas Mondele
ЦП
14
Сиссе Сандра
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
35
Борис Ламберт
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
81
Henri Maton
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
42
Lukas Mondele
ЦП
14
Сиссе Сандра
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Остались в запасе
35
Борис Ламберт
ЦФ
0
P. Akono
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Брюгге - Эйпен
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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