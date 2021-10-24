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Материалы

Аякс - ПСВ

24.10.2021, Воскресенье, 17:45 мск Голландия. Эредивизие, 10 тур Аякс - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
24 тур
28 февраля, воскресенье 16:30 ПСВ 1:1 Аякс
15 тур
10 января, воскресенье 18:45 Аякс 2:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
21 тур
2 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 1:0 ПСВ
7 тур
22 сентября, воскресенье 17:45 ПСВ 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
27 тур
31 марта, воскресенье 17:45 Аякс 3:1 ПСВ
6 тур
23 сентября, воскресенье 17:45 ПСВ 3:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
31 тур
15 апреля, воскресенье 17:45 ПСВ 3:0 Аякс
15 тур
10 декабря, воскресенье 18:45 Аякс 3:0 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
32 тур
23 апреля, воскресенье 17:45 ПСВ 1:0 Аякс
17 тур
18 декабря, воскресенье 18:45 Аякс 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
28 тур
20 марта, воскресенье 18:45 ПСВ 0:2 Аякс
8 тур
4 октября, воскресенье 15:30 Аякс 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 18:45 ПСВ 1:3 Аякс
3 тур
24 августа, воскресенье 18:45 Аякс 1:3 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
19 января, воскресенье 19:30 Аякс 1:0 ПСВ
7 тур
22 сентября, воскресенье 18:30 ПСВ 4:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
30 тур
14 апреля, воскресенье 18:30 ПСВ 2:3 Аякс
15 тур
1 декабря, суббота 23:45 Аякс 3:1 ПСВ
Кубок Йохана Кройфа 2012

5 августа, воскресенье 20:00 ПСВ 4:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
27 тур
25 марта, воскресенье 18:30 Аякс 2:0 ПСВ
6 тур
18 сентября, воскресенье 14:30 ПСВ 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
25 тур
27 февраля, воскресенье 16:30 ПСВ 0:0 Аякс
15 тур
20 ноября, суббота 22:45 Аякс 0:0 ПСВ
Чемпионат Голландии (2009/2010)
27 тур
14 марта, воскресенье 18:30 Аякс 4:1 ПСВ
3 тур
16 августа, воскресенье 14:30 ПСВ 4:3 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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