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Твенте - Аякс

22.08.2021, Воскресенье, 13:15 мск Голландия. Эредивизие, 2 тур Твенте - Аякс
Голландия. Эредивизие (2020/2021)
16 тур
14 января, четверг 22:00 Твенте 1:3 Аякс
11 тур
5 декабря, суббота 22:00 Аякс 1:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2019/2020)
27 тур
15 марта, воскресенье 00:00 Аякс Твенте
15 тур
1 декабря, воскресенье 14:15 Твенте 2:5 Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
23 тур
11 февраля, воскресенье 14:30 Аякс 2:1 Твенте
14 тур
2 декабря, суббота 20:30 Твенте 3:3 Аякс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
26 тур
12 марта, воскресенье 18:45 Аякс 3:0 Твенте
16 тур
11 декабря, воскресенье 18:45 Твенте 1:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 15:30 Аякс 4:0 Твенте
5 тур
12 сентября, суббота 20:45 Твенте 2:2 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 4:2 Твенте
9 тур
18 октября, суббота 22:45 Твенте 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
30 марта, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Твенте
10 тур
19 октября, суббота 22:45 Твенте 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
25 тур
2 марта, суббота 23:45 Твенте 0:2 Аякс
7 тур
29 сентября, суббота 22:45 Аякс 1:0 Твенте
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
32 тур
29 апреля, воскресенье 16:30 Твенте 1:2 Аякс
7 тур
24 сентября, суббота 22:45 Аякс 1:1 Твенте
Голландия. Суперкубок 2011
Финал,
30 июля, суббота 22:00 Аякс 1:2 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Аякс 3:1 Твенте
7 тур
25 сентября, суббота 22:45 Твенте 2:2 Аякс
Суперкубок Голландии 2010
Финал, 1 тур
31 июля, суббота 22:00 Твенте 1:0 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
22 тур
7 февраля, воскресенье 18:30 Аякс 3:0 Твенте
13 тур
8 ноября, воскресенье 18:30 Твенте 1:0 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 26 5 3 98:19 +79 83
2. ПСВ 34 26 3 5 86:42 +44 81
3. Фейеноорд 34 22 5 7 76:34 +42 71
4. Твенте 34 20 8 6 55:37 +18 68
5. Алкмаар 34 18 7 9 64:44 +20 61
6. Витесс 34 15 6 13 42:51 -9 51
7. Утрехт 34 12 11 11 51:46 +5 47
8. Херенвен 34 11 8 15 37:50 -13 41
9. Камбур 34 11 6 17 53:70 -17 39
10. РКС Ваалвейк 34 9 11 14 40:51 -11 38
11. НЕК 34 10 8 16 38:52 -14 38
12. Гронинген 34 9 9 16 41:55 -14 36
13. Гоу Эхед Иглс 34 10 6 18 37:51 -14 36
14. Спарта Рот 34 8 11 15 30:48 -18 35
15. Фортуна Сд 34 10 5 19 36:67 -31 35
16. Хераклес 34 9 7 18 33:49 -16 34
17. Виллем II 34 9 6 19 32:57 -25 33
18. Зволле 34 7 6 21 26:52 -26 27
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