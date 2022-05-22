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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 22 мая 2022
Кристал Пэлас
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
37'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
Б. Фернандеш
84'
Желтая карточка
В. Линделеф
Замена
Д. МакАртур
️️️️
У. Хьюз
83'
80'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Д. Далот
Замена
Э. Эзе
️️️️
О. Эдуард
79'
75'
Замена
Ш. Шоретайр
️️️️
Фред
Замена
Ш. Куяте
️️️️
Д. Рак-Сакьи
67'
Желтая карточка
О. Эдуард
63'
62'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Меджбри
59'
Желтая карточка
Д. Далот
44'
Желтая карточка
А. Меджбри
Желтая карточка
У. Хьюз
43'
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Чарли Сэвидж
ОП
64
Хуан Мата
АП
47
Шола Шоретайр
ПВ
4-3-2-1
13
Гуаита
3
Митчелл
17
Клайн
2
Андерсен
25
Уорд
27
Шлупп
19
Хьюз
8
Галлахер
10
Заа
17
Рак-Сакьи
29
Эдуард
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
5
Магуайр
29
Линделеф
13
Теллес
7
Фред
8
Мактоминей
28
Меджбри
8
Фернандеш
19
Эланга
10
Кавани
17
Рак-Сакьи
8
Куяте
8
Куяте
17
Рак-Сакьи
19
Хьюз
11
МакАртур
11
МакАртур
19
Хьюз
29
Эдуард
10
Эзе
10
Эзе
29
Эдуард
7
Фред
47
Шоретайр
47
Шоретайр
7
Фред
28
Меджбри
64
Мата
64
Мата
28
Меджбри
2
Далот
17
Гарначо
17
Гарначо
2
Далот
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
18
Альваро Каррерас
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Чарли Сэвидж
ОП
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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