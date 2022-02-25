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Саутгемптон - Норвич Сити
Саутгемптон - Норвич Сити: обзор матча 25 февраля 2022
Саутгемптон
25.02.2022, пятница, 23:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
36'
Ч. Адамс
88'
О. Ромеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Норвич Сити
Замена
М. Дженепо
️️️️
С. Армстронг
90'
+2
90'
Желтая карточка
Б. Уильямс
ГОЛ! 2:0!
О. Ромеу
88'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Ч. Адамс
83'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
А. Броя
81'
81'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Б. Гилмор
72'
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
М. Рашица
72'
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Норманн
59'
Желтая карточка
Т. Пукки
Желтая карточка
М. Салису
39'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адамс
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Ян Беднарек
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
4-3-1-2
17
Форстер
2
Ливраменто
5
Беднарек
22
Салису
2
Уокер-Питерс
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
27
Броя
19
Адамс
4-1-2-1-2
1
Ганн
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
33
Уильямс
17
Норманн
6
Гилмор
23
МакЛин
7
Рашица
20
Пукки
9
Сарджент
27
Броя
5
Стивенс
5
Стивенс
27
Броя
17
Армстронг
12
Дженепо
12
Дженепо
17
Армстронг
19
Адамс
7
Лонг
7
Лонг
19
Адамс
17
Норманн
10
Рупп
10
Рупп
17
Норманн
7
Рашица
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
7
Рашица
6
Гилмор
26
Доуэлл
26
Доуэлл
6
Гилмор
Остались в запасе
Саутгемптон
Норвич Сити
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Саутгемптон - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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