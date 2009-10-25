Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 25 октября 2009
Кальяри
25.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
3 : 2
Завершен
Дженоа
55'
Д. Бьондини
78'
Нене (П)
87'
А. Лаццари
20'
Д. Место
59'
С. Флоккари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
Замена
С. Бароне
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
А. Коссу
ГОЛ! 3:2!
А. Лаццари
Желтая карточка
О. Миланетто
Замена
А. Эспозито
️️️️
Р. Палладино
Вторая желтая
Э. Моретти
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Нене
Замена
А. Матри
️️️️
Жеда
Желтая карточка
Д. Астори
Замена
А. Лаццари
️️️️
Д. Дессена
Замена
Д. Скулли
️️️️
С. Флоккари
ГОЛ! 1:2!
С. Флоккари
ГОЛ! 1:1!
Д. Бьондини
Желтая карточка
С. Флоккари
Замена
А. Сапатер
️️️️
И. Юрич
Желтая карточка
Э. Моретти
Желтая карточка
М. Канини
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Место
14'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
М. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
6
Диего Лопес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
28
Иван Юрич
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Марко Росси
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Дженоа
22
Данило Руссо
ВР
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
9
Эрнан Креспо
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
6
Лопес
2
Канини
13
Астори
27
Дессена
5
Конти
8
Бьондини
7
Коссу
27
Жеда
7
Нене
3-2-3-2
32
Амелия
19
Папастатопулос
20
Бьява
16
Боккетти
27
Место
24
Моретти
7
Росси
0
Миланетто
28
Юрич
10
Флоккари
17
Палладино
7
Коссу
6
Бароне
6
Бароне
7
Коссу
27
Дессена
10
Лаццари
10
Лаццари
27
Дессена
27
Жеда
21
Матри
21
Матри
27
Жеда
17
Палладино
28
Эспозито
28
Эспозито
17
Палладино
28
Юрич
0
Сапатер
0
Сапатер
28
Юрич
10
Флоккари
10
Скулли
10
Скулли
10
Флоккари
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Данило Руссо
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Остались в запасе
22
Данило Руссо
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Кальяри - Дженоа
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Дженоа
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Спаллетти извинился за игру «Ювентуса» после поражения от «Дженоа»
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+