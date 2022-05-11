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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Норвич Сити
Лестер - Норвич Сити: обзор матча 11 мая 2022
Лестер
11.05.2022, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
54'
Д. Варди
62'
Д. Варди
70'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Норвич Сити
ГОЛ! 3:0!
Д. Мэддисон
70'
67'
Замена
Д. Роу
️️️️
М. Рашица
67'
Замена
П. Плахета
️️️️
Т. Спринжетт
ГОЛ! 2:0!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
62'
58'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Л. Рупп
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
54'
Замена
Н. Менди
️️️️
А. Лукман
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
21
Тимоти Кастань
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Харви Барнс
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
7
Милот Рашица
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
4-1-1-2-2
1
Шмейхель
21
Кастань
12
Амарти
35
Эванс
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
10
Мэддисон
11
Барнс
9
Варди
11
Лукман
4-3-2-1
1
Ганн
3
Ааронс
4
Хэнли
3
Бирам
13
Яннулис
6
Гилмор
10
Рупп
33
Лис-Мелу
27
Спринжетт
7
Рашица
20
Пукки
11
Лукман
6
Менди
6
Менди
11
Лукман
10
Рупп
18
Серенсен
18
Серенсен
10
Рупп
27
Спринжетт
77
Плахета
77
Плахета
27
Спринжетт
7
Рашица
11
Роу
11
Роу
7
Рашица
Остались в запасе
Лестер
Норвич Сити
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Лестер - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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