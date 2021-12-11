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Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
Норвич Сити - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 декабря 2021
Норвич Сити
11.12.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
75'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
90'
+4
88'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Б. Фернандеш
77'
Желтая карточка
Д. Далот
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
Л. Рупп
76'
75'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Роналду
74'
Замена
Э. Байи
️️️️
В. Линделеф
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
П. Плахета
70'
67'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Санчо
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Г. Хэнли
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
33
Адам Айда
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
4-3-1-2
23
Крул
13
Яннулис
5
Кабак
4
Хэнли
3
Ааронс
10
Рупп
6
Гилмор
23
МакЛин
77
Плахета
20
Пукки
9
Сарджент
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
29
Линделеф
5
Магуайр
13
Теллес
8
Мактоминей
7
Фред
19
Санчо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Роналду
77
Плахета
10
Кантвелл
10
Кантвелл
77
Плахета
4
Хэнли
18
Серенсен
18
Серенсен
4
Хэнли
10
Рупп
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
10
Рупп
29
Линделеф
3
Байи
3
Байи
29
Линделеф
8
Фернандеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Фернандеш
19
Санчо
11
Гринвуд
11
Гринвуд
19
Санчо
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Юнайтед
1
Ангус Ганн
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
33
Адам Айда
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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