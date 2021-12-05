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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Норвич Сити
Тоттенхэм - Норвич Сити: обзор матча 05 декабря 2021
Тоттенхэм
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Норвич Сити
10'
Л. Моура
67'
Д. Санчес
77'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Норвич Сити
81'
Замена
Я. Серенсен
️️️️
Б. Гилмор
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Моура
80'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Б. Дэвис
77'
72'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
П. Лис-Мелу
69'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
А. Айда
ГОЛ! 2:0!
Д. Санчес
67'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Д. Танганга
62'
34'
Желтая карточка
Б. Гилмор
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
С. Регилон
22'
Желтая карточка
С. Регилон
16'
14'
Желтая карточка
Т. Пукки
ГОЛ! 1:0!
Л. Моура
Пас отдал
Х. Сон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Льорис
6
Санчес
15
Дайер
5
Танганга
4
Дэвис
34
Скипп
3
Регилон
23
Хейбьерг
7
Сон
7
Моура
9
Кейн
3-2-3-2
23
Крул
23
Гибсон
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Ааронс
33
Уильямс
6
Гилмор
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
33
Айда
20
Пукки
3
Регилон
30
Сессеньон
30
Сессеньон
3
Регилон
5
Танганга
2
Доэрти
2
Доэрти
5
Танганга
7
Моура
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Моура
6
Гилмор
18
Серенсен
18
Серенсен
6
Гилмор
33
Лис-Мелу
26
Доуэлл
26
Доуэлл
33
Лис-Мелу
33
Айда
9
Сарджент
9
Сарджент
33
Айда
Остались в запасе
Тоттенхэм
Норвич Сити
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Тоттенхэм - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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