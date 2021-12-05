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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 05 декабря 2021
Манчестер Юнайтед
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
77'
Фред
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Желтая карточка
В. Линделеф
90'
+1
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Б. Фернандеш
86'
84'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Ш. Куяте
84'
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
Желтая карточка
С. Мактоминей
81'
ГОЛ! 1:0!
Фред
Пас отдал
М. Гринвуд
77'
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
76'
67'
Желтая карточка
М. Гехи
67'
Замена
О. Эдуард
️️️️
К. Бентеке
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Санчо
62'
31'
Желтая карточка
Н. Клайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
27
Джеффри Шлупп
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
13
Теллес
5
Магуайр
29
Линделеф
2
Далот
7
Фред
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
19
Санчо
7
Роналду
4-1-1-2-2
13
Гуаита
17
Клайн
5
Томкинс
6
Гехи
3
Митчелл
8
Куяте
8
Галлахер
27
Шлупп
10
Заа
20
Бентеке
10
Айю
8
Фернандеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
19
Санчо
11
Гринвуд
11
Гринвуд
19
Санчо
8
Куяте
10
Эзе
10
Эзе
8
Куяте
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
20
Бентеке
29
Эдуард
29
Эдуард
20
Бентеке
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Ральф Рангник
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
19
Лука Миливойевич
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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