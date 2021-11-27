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Норвич Сити - Вулверхэмптон
Норвич Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 27 ноября 2021
Норвич Сити
27.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Вулверхэмптон
Замена
К. Доуэлл
️️️️
М. Рашица
82'
76'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Н. Семеду
Замена
Х. Цолис
️️️️
Д. Сарджент
68'
68'
Замена
А. Траоре
️️️️
Тринкау
53'
Желтая карточка
Н. Семеду
Желтая карточка
Б. Гибсон
50'
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Норманн
35'
31'
Желтая карточка
Р. Невеш
Желтая карточка
Б. Гилмор
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
33
Адам Айда
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
33
Уильямс
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
17
Норманн
6
Гилмор
23
МакЛин
7
Рашица
9
Сарджент
20
Пукки
3-3-1-3
1
Са
3
Килман
15
Коди
29
Сайсс
27
Семеду
8
Невеш
21
Айт Нури
8
Моутинью
7
Тринкау
7
Хванг
9
Хименес
17
Норманн
10
Рупп
10
Рупп
17
Норманн
7
Рашица
26
Доуэлл
26
Доуэлл
7
Рашица
9
Сарджент
17
Цолис
17
Цолис
9
Сарджент
27
Семеду
18
Дендокер
18
Дендокер
27
Семеду
7
Тринкау
24
Траоре
24
Траоре
7
Тринкау
Остались в запасе
Норвич Сити
Вулверхэмптон
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
1
Луи Молден
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Норвич Сити - Вулверхэмптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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