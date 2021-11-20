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Норвич Сити - Саутгемптон
Норвич Сити - Саутгемптон: обзор матча 20 ноября 2021
Норвич Сити
20.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
7'
Т. Пукки
79'
Г. Хэнли
4'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Саутгемптон
Желтая карточка
М. Норманн
90'
+4
Желтая карточка
Т. Крул
90'
+4
Замена
Х. Цолис
️️️️
М. Рашица
90'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Б. Гилмор
86'
ГОЛ! 2:1!
Г. Хэнли
Пас отдал
Б. Гилмор
79'
73'
Замена
Лянко
️️️️
О. Ромеу
71'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
64'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Желтая карточка
Б. Уильямс
64'
62'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Ч. Адамс
57'
Замена
А. Броя
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Т. Кантвелл
46'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пукки
Пас отдал
М. Ааронс
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
А. Армстронг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Крул
33
Уильямс
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
17
Норманн
23
МакЛин
6
Гилмор
10
Кантвелл
7
Рашица
20
Пукки
4-1-2-1-2
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
22
Салису
5
Беднарек
2
Ливраменто
27
Диалло
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Эльюнусси
19
Адамс
10
Армстронг
6
Гилмор
10
Рупп
10
Рупп
6
Гилмор
7
Рашица
17
Цолис
17
Цолис
7
Рашица
10
Кантвелл
9
Сарджент
9
Сарджент
10
Кантвелл
21
Ромеу
13
Лянко
13
Лянко
21
Ромеу
19
Адамс
32
Уолкотт
32
Уолкотт
19
Адамс
10
Эльюнусси
27
Броя
27
Броя
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Норвич Сити
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
33
Адам Айда
ЦФ
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Норвич Сити - Саутгемптон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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