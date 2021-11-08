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Материалы

Вест Хэм - Ливерпуль

07.11.2021, Воскресенье, 19:30 мск Лондон, стадион Лондон Англия. Премьер-лига, 11 тур Вест Хэм - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
31 января, воскресенье 19:30 Вест Хэм 1:3 Ливерпуль
7 тур
31 октября, суббота 20:30 Ливерпуль 2:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
24 февраля, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:2 Вест Хэм
18 тур
29 января, среда 22:45 Вест Хэм 0:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
4 февраля, понедельник 23:00 Вест Хэм 1:1 Ливерпуль
1 тур
12 августа, воскресенье 15:30 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
24 февраля, суббота 18:00 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм
11 тур
4 ноября, суббота 20:30 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 16:15 Вест Хэм 0:4 Ливерпуль
15 тур
11 декабря, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм
Англия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
повторный матч		 9 февраля, вторник 22:45 Вест Хэм 2:1 Ливерпуль
Англия. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
30 января, суббота 20:30 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
2 января, суббота 15:45 Вест Хэм 2:0 Ливерпуль
4 тур
29 августа, суббота 17:00 Ливерпуль 0:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
31 января, суббота 18:00 Ливерпуль 2:0 Вест Хэм
5 тур
20 сентября, суббота 20:30 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
33 тур
6 апреля, воскресенье 19:00 Вест Хэм 1:2 Ливерпуль
15 тур
7 декабря, суббота 19:00 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
32 тур
7 апреля, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
16 тур
9 декабря, воскресенье 20:00 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
27 февраля, воскресенье 16:30 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль
14 тур
20 ноября, суббота 20:30 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
35 тур
19 апреля, понедельник 23:00 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм
6 тур
19 сентября, суббота 20:30 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
9 мая, суббота 20:30 Вест Хэм 0:3 Ливерпуль
15 тур
1 декабря, понедельник 23:00 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
2 тур
5 марта, среда 23:00 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм
24 тур
30 января, среда 22:45 Вест Хэм 1:0 Ливерпуль
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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