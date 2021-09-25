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Лестер - Бернли

25.09.2021, Суббота, 17:00 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Премьер-лига, 6 тур Лестер - Бернли
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
3 марта, среда 21:00 Бернли 1:1 Лестер
2 тур
20 сентября, воскресенье 21:00 Лестер 4:2 Бернли
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
19 января, воскресенье 17:00 Бернли 2:1 Лестер
9 тур
19 октября, суббота 17:00 Лестер 2:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
31 тур
16 марта, суббота 18:00 Бернли 1:2 Лестер
12 тур
10 ноября, суббота 18:00 Лестер 0:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
34 тур
14 апреля, суббота 17:00 Бернли 2:1 Лестер
15 тур
2 декабря, суббота 18:00 Лестер 1:0 Бернли
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
31 января, вторник 22:45 Бернли 1:0 Лестер
5 тур
17 сентября, суббота 17:00 Лестер 3:0 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
25 апреля, суббота 17:00 Бернли 0:1 Лестер
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Лестер 2:2 Бернли
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
39 тур
29 марта, суббота 16:15 Бернли 0:2 Лестер
20 тур
14 декабря, суббота 16:15 Лестер 1:1 Бернли
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
25 тур
29 декабря, суббота 19:00 Бернли 0:1 Лестер
6 тур
19 сентября, среда 22:45 Лестер 2:1 Бернли
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
44 тур
17 апреля, вторник 22:45 Лестер 0:0 Бернли
15 тур
1 ноября, вторник 23:45 Бернли 1:3 Лестер
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
40 тур
9 апреля, суббота 18:00 Лестер 4:0 Бернли
3 тур
21 августа, суббота 18:00 Бернли 3:0 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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