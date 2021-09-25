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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Норвич Сити
Эвертон - Норвич Сити: обзор матча 25 сентября 2021
Эвертон
25.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
29'
Э. Таунсенд (П)
77'
А. Дукуре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Норвич Сити
Желтая карточка
Э. Гордон
90'
+2
Замена
Л. Доббин
️️️️
А. Ивоби
89'
87'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
Б. Уильямс
84'
Желтая карточка
Б. Уильямс
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Д. Грей
83'
80'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 2:0!
А. Дукуре
Пас отдал
Д. Грей
77'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Э. Таунсенд
76'
69'
Замена
Х. Цолис
️️️️
М. Норманн
69'
Замена
М. Рашица
️️️️
О. Кабак
Желтая карточка
Л. Динь
56'
54'
Желтая карточка
О. Кабак
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Таунсенд
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
11
Льюис Доббин
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
12
Динь
22
Мина
5
Кин
4
Годфри
6
Дукуре
25
Аллан
10
Грей
17
Ивоби
25
Таунсенд
23
Рондон
3-3-2-2
23
Крул
4
Хэнли
23
Гибсон
5
Кабак
3
Ааронс
17
Норманн
33
Уильямс
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
20
Пукки
9
Сарджент
25
Таунсенд
10
Гордон
10
Гордон
25
Таунсенд
10
Грей
22
Дэвис
22
Дэвис
10
Грей
17
Ивоби
11
Доббин
11
Доббин
17
Ивоби
33
Уильямс
13
Яннулис
13
Яннулис
33
Уильямс
17
Норманн
17
Цолис
17
Цолис
17
Норманн
5
Кабак
7
Рашица
7
Рашица
5
Кабак
Остались в запасе
Эвертон
Норвич Сити
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Ангус Ганн
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Эвертон - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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