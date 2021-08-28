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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Лестер
Норвич Сити - Лестер: обзор матча 28 августа 2021
Норвич Сити
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
44'
Т. Пукки (П)
8'
Д. Варди
77'
М. Олбрайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Лестер
86'
Замена
К. Дьюсбери-Холл
️️️️
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Т. Кантвелл
83'
Замена
А. Айда
️️️️
Б. Гилмор
80'
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Олбрайтон
Пас отдал
Д. Варди
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Лис-Мелу
73'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
Т. Пукки
73'
69'
Желтая карточка
М. Олбрайтон
67'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Пукки
44'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
25'
11'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Перейра
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Тимоти Кастань
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-3-2-1
23
Крул
33
Уильямс
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
33
Лис-Мелу
6
Гилмор
23
МакЛин
10
Кантвелл
7
Рашица
20
Пукки
4-4-1-1
1
Шмейхель
21
Перейра
12
Амарти
2
Сеюнджу
33
Томас
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
9
Варди
33
Лис-Мелу
10
Рупп
10
Рупп
33
Лис-Мелу
20
Пукки
9
Сарджент
9
Сарджент
20
Пукки
6
Гилмор
33
Айда
33
Айда
6
Гилмор
21
Перейра
21
Кастань
21
Кастань
21
Перейра
10
Мэддисон
8
Дьюсбери-Холл
8
Дьюсбери-Холл
10
Мэддисон
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
Остались в запасе
Норвич Сити
Лестер
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
Главный тренер
Даниэль Фарке
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
21
Дэнни Уорд
ВР
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Норвич Сити - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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