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АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 28 августа 2021
Ньюкасл
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
55'
К. Уилсон
90+1'
А. Сен-Максимен
74'
М. Эльюнусси
90+6'
Д. Уорд-Проус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
Желтая карточка
Д. Ласселлс
90'
+6
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 2:1!
А. Сен-Максимен
90'
+1
88'
Замена
И. Диалло
️️️️
О. Ромеу
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Уиллок
84'
79'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
74'
ГОЛ! 1:1!
М. Эльюнусси
71'
Замена
А. Броя
️️️️
Ч. Адамс
Замена
Жоэлинтон
️️️️
К. Уилсон
69'
58'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
М. Дженепо
56'
Желтая карточка
М. Дженепо
ГОЛ! 1:0!
К. Уилсон
Пас отдал
Д. Мерфи
55'
Желтая карточка
Ф. Шер
40'
30'
Желтая карточка
К. Уокер-Питерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
4-2-2-2
28
Вудман
30
Ритчи
24
Ласселлс
6
Фернандес
5
Шер
28
Уиллок
8
Лонгстафф
10
Альмирон
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
4-2-2-2
29
МакКарти
2
Уокер-Питерс
22
Салису
5
Стивенс
2
Ливраменто
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
10
Эльюнусси
12
Дженепо
10
Армстронг
19
Адамс
13
Уилсон
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
28
Уиллок
10
Фрейзер
10
Фрейзер
28
Уиллок
21
Ромеу
27
Диалло
27
Диалло
21
Ромеу
12
Дженепо
27
Редмонд
27
Редмонд
12
Дженепо
19
Адамс
27
Броя
27
Броя
19
Адамс
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
17
Фрэйзер Форстер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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