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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Рух
Шахтер - Рух: обзор матча 20 ноября 2021
Шахтер
20.11.2021, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Рух
85'
М. Антонио
88'
Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Рух
Замена
Е. Конопля
️️️️
Исмаили
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Тете
88'
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
85'
76'
Замена
Р. Карасюк
️️️️
Я. Мартынюк
65'
Замена
В. Рунич
️️️️
Б. Бойчук
65'
Замена
О. Притула
️️️️
Ф. Альваренга
64'
Желтая карточка
Ф. Альваренга
59'
Желтая карточка
Б. Бойчук
Замена
Д. Сикан
️️️️
Фернандо
58'
Замена
М. Соломон
️️️️
М. Мудрик
57'
Замена
Педриньо
️️️️
Марлос
57'
40'
Желтая карточка
Р. Дидык
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
29
Максим Белый
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
10
Богдан Бойчук
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
70
Юрий Климчук
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Рух
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦФ
17
Денис Слюсар
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
4-2-3-1
12
Трубин
31
Исмаили
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Додо
8
Антонио
8
Майкон
27
Мудрик
11
Тете
10
Марлос
11
Фернандо
1-5
79
Панькив
29
Дидык
18
Альваренга
30
Таллес
70
Климчук
9
Мартынюк
10
Бойчук
31
Исмаили
22
Конопля
22
Конопля
31
Исмаили
10
Марлос
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Марлос
27
Мудрик
10
Соломон
10
Соломон
27
Мудрик
11
Фернандо
14
Сикан
14
Сикан
11
Фернандо
18
Альваренга
10
Притула
10
Притула
18
Альваренга
9
Мартынюк
17
Карасюк
17
Карасюк
9
Мартынюк
10
Бойчук
11
Рунич
11
Рунич
10
Бойчук
Остались в запасе
Шахтер
Рух
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
5
Валерий Федорчук
ЦП
17
Денис Слюсар
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
Остались в запасе
5
Валерий Федорчук
ЦП
17
Денис Слюсар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Шахтер - Рух
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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