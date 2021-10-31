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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Александрия
Рух - Александрия: обзор матча 31 октября 2021
Рух
31.10.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Александрия
Вторая желтая
О. Кузык
90'
+3
Желтая карточка
О. Кузык
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Альваренга
84'
Замена
О. Притула
️️️️
В. Федорчук
76'
75'
Желтая карточка
В. Бабогло
71'
Желтая карточка
И. Калюжный
70'
Желтая карточка
Д. Устименко
68'
Замена
О. Кожушко
️️️️
И. Кирюханцев
67'
Желтая карточка
А. Демченко
Замена
О. Кузык
️️️️
В. Рунич
58'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
А. Борячук
58'
46'
Замена
Д. Устименко
️️️️
C. Spinelli
Желтая карточка
А. Сыч
36'
Желтая карточка
В. Рунич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
5
Валерий Федорчук
ЦП
29
Максим Белый
ЦФ
11
Василь Рунич
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
30
Таллес
ЦФ
5
Алексей Сыч
ЦФ
33
Марьян Мысык
ЦФ
9
Ярослав Мартынюк
ЦФ
17
Роман Карасюк
ЦФ
18
Фабрисио Альваренга
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Рух
29
Роман Дидык
ЦЗ
10
Остап Притула
ЦП
73
Ростислав Лях
ЦФ
17
Орест Кузык
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
1-5
79
Панькив
5
Федорчук
33
Мысык
18
Альваренга
17
Карасюк
9
Мартынюк
5
Сыч
3-2-2-4
70
Кирюханцев
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Бабогло
4
Дубра
7
Демченко
75
Третьяков
77
37
Рыбалка
5
Калюжный
31
Билык
5
Федорчук
10
Притула
10
Притула
5
Федорчук
11
Рунич
17
Кузык
17
Кузык
11
Рунич
23
Борячук
15
15
23
Борячук
70
Кирюханцев
7
Кожушко
7
Кожушко
70
Кирюханцев
77
9
Устименко
9
Устименко
77
Остались в запасе
Рух
Александрия
29
Роман Дидык
ЦЗ
73
Ростислав Лях
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
25
Glib Bukhal
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
29
Роман Дидык
ЦЗ
73
Ростислав Лях
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦФ
2
Роман Гагун
ЦФ
13
Александр Бандура
ЦФ
Остались в запасе
25
Glib Bukhal
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
23
Юрий Копина
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Рух - Александрия
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Скиф
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