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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Велес
Торпедо - Велес: обзор матча 07 мая 2022
Торпедо
07.05.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
1 : 0
Завершен
Велес
15'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Велес
Замена
Т. Абдрашитов
️️️️
И. Лебеденко
90'
+3
79'
Желтая карточка
В. Кабахидзе
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Калмыков
73'
Замена
А. Орехов
️️️️
И. Енин
73'
64'
Замена
И. Воробьев
️️️️
К. Кертанов
64'
Замена
И. Логуа
️️️️
Т. Джикия
56'
Замена
М. Денилханов
️️️️
А. Кахидзе
56'
Замена
В. Кабахидзе
️️️️
А. Вульфов
Замена
В. Адаев
️️️️
П. Седько
46'
Желтая карточка
А. Калмыков
41'
25'
Желтая карточка
М. Майга
ГОЛ! 1:0!
А. Калмыков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
96
Александр Вульфов
ОП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
99
Геворк Саркисян
ЦФ
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
22
Мурсалин Денилханов
ЛЗ
4
Адений Самуэль
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
10
Данила Ежков
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
22
Кожемякин
5
Шумских
11
Темников
20
Померко
35
Енин
52
Нетфуллин
26
Седько
10
Лебеденко
90
Калмыков
4-2-2-2
96
Кузнецов
24
Кахидзе
24
Коротков
5
Стаменкович
35
Прищепа
8
Майга
96
Вульфов
21
Галоян
18
Кертанов
89
Джикия
99
Саркисян
35
Енин
27
Орехов
27
Орехов
35
Енин
26
Седько
9
Адаев
9
Адаев
26
Седько
10
Лебеденко
41
Абдрашитов
41
Абдрашитов
10
Лебеденко
90
Калмыков
10
Лаптев
10
Лаптев
90
Калмыков
24
Кахидзе
22
Денилханов
22
Денилханов
24
Кахидзе
89
Джикия
7
Логуа
7
Логуа
89
Джикия
96
Вульфов
18
Кабахидзе
18
Кабахидзе
96
Вульфов
18
Кертанов
95
Воробьев
95
Воробьев
18
Кертанов
Остались в запасе
Торпедо
Велес
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бушуев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Остались в запасе
96
Руслан Мальцев
ОП
13
Петр Косаревский
ВР
4
Адений Самуэль
ЦЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
95
Аюб Бацуев
ОП
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Денис Бушуев
Статистика матча Торпедо - Велес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
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