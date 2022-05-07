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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Енисей
Краснодар-2 - Енисей: обзор матча 07 мая 2022
Краснодар-2
07.05.2022, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
4 : 0
Завершен
Енисей
1'
Р. Халназаров
52'
Р. Халназаров
57'
О. Ознобихин
73'
Д. Кокоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Енисей
Замена
М. Берснев
️️️️
Д. Кратков
82'
ГОЛ! 4:0!
Д. Кокоев
73'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
И. Губжоков
69'
60'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Н. Глушков
60'
Замена
Е. Иванов
️️️️
А. Зотов
ГОЛ! 3:0!
О. Ознобихин
57'
ГОЛ! 2:0!
Р. Халназаров
52'
Желтая карточка
Р. Халназаров
50'
46'
Замена
А. Масловский
️️️️
А. Ломакин
44'
Вторая желтая
П. Шакуро
Замена
О. Ознобихин
️️️️
И. Воротников
40'
36'
Красная карточка
А. Рукас
7'
Желтая карточка
П. Шакуро
ГОЛ! 1:0!
Р. Халназаров
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
11
Олег Ознобихин
АП
10
Роман Защепкин
АП
90
Михаил Берснев
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Кокарев
28
Жилкин
4
Бородин
5
Стежко
55
Логачев
88
Кратков
17
Кокоев
20
Халназаров
20
Воротников
70
Губжоков
81
Сабуа
4-1-2-1-2
1
Опарин
13
Марков
42
Лапшов
6
Рукас
90
Шакуро
64
Ланин
21
Зотов
90
Ломакин
19
Глушков
75
Окладников
8
Канаплин
88
Кратков
90
Берснев
90
Берснев
88
Кратков
20
Воротников
11
Ознобихин
11
Ознобихин
20
Воротников
70
Губжоков
10
Защепкин
10
Защепкин
70
Губжоков
90
Ломакин
33
Масловский
33
Масловский
90
Ломакин
21
Зотов
8
Иванов
8
Иванов
21
Зотов
19
Глушков
84
Молтенинов
84
Молтенинов
19
Глушков
Остались в запасе
Краснодар-2
Енисей
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
14
Сергей Чибисов
ПЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
22
Дмитрий Ребров
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
22
Дмитрий Ребров
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Краснодар-2 - Енисей
1
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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