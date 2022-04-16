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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - КАМАЗ
Краснодар-2 - КАМАЗ: обзор матча 16 апреля 2022
Краснодар-2
16.04.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
4 : 1
Завершен
КАМАЗ
36'
В. Стежко
53'
Р. Халназаров
84'
Д. Кучугура
87'
И. Губжоков
23'
Е. Воронин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - КАМАЗ
ГОЛ! 4:1!
И. Губжоков
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Кучугура
84'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Д. Кокоев
84'
Замена
М. Берснев
️️️️
Р. Халназаров
84'
80'
Замена
Н. Кашаев
️️️️
Д. Лопатин
Замена
И. Губжоков
️️️️
Л. Сабуа
73'
69'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
И. Бадртдинов
67'
Желтая карточка
В. Свежов
Замена
И. Воротников
️️️️
О. Ознобихин
59'
Замена
Д. Кучугура
️️️️
Д. Кратков
59'
Желтая карточка
Д. Кратков
55'
ГОЛ! 2:1!
Р. Халназаров
53'
48'
Желтая карточка
Р. Янушковский
46'
Замена
Р. Янушковский
️️️️
Д. Акоста
46'
Замена
М. Казимир
️️️️
Ю. Кириллов
45'
Желтая карточка
А. Куликов
Желтая карточка
Д. Пивоваров
44'
ГОЛ! 1:1!
В. Стежко
36'
23'
ГОЛ! 0:1!
Е. Воронин
Желтая карточка
Р. Халназаров
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
88
Дмитрий Кратков
ОП
53
Александр Черников
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
КАМАЗ
16
Даниил Аржевитин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
27
Диего Акоста
ЦФ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
94
Дмитрий Кучугура
АП
10
Роман Защепкин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
27
Никита Кашаев
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
10
Роман Янушковский
ПВ
4-2-1-2-1
80
Кокарев
32
Пивоваров
44
Сухорученко
5
Стежко
28
Жилкин
88
Кратков
53
Черников
17
Кокоев
20
Халназаров
11
Ознобихин
81
Сабуа
4-2-2-2
16
Аржевитин
37
Потапов
91
Куликов
17
Пальцев
96
Смирнов
6
Свежов
42
Кириллов
37
Воронин
19
Бадртдинов
17
Лопатин
27
Акоста
88
Кратков
94
Кучугура
94
Кучугура
88
Кратков
11
Ознобихин
20
Воротников
20
Воротников
11
Ознобихин
81
Сабуа
70
Губжоков
70
Губжоков
81
Сабуа
17
Кокоев
10
Защепкин
10
Защепкин
17
Кокоев
20
Халназаров
90
Берснев
90
Берснев
20
Халназаров
42
Кириллов
74
Казимир
74
Казимир
42
Кириллов
27
Акоста
10
Янушковский
10
Янушковский
27
Акоста
19
Бадртдинов
11
Игнатенко
11
Игнатенко
19
Бадртдинов
17
Лопатин
27
Кашаев
27
Кашаев
17
Лопатин
Остались в запасе
Краснодар-2
КАМАЗ
55
Богдан Логачев
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Герасименко
71
Алексей Мамин
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
55
Богдан Логачев
ЦЗ
26
Валентин Гришин
ВР
35
Данила Гайворонский
ЦЗ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Булат Садыков
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Краснодар-2 - КАМАЗ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Пелых
Сергей Ядров
Делегат:
Сергей Нечай
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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