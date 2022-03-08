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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Балтика
Краснодар-2 - Балтика: обзор матча 08 марта 2022
Краснодар-2
08.03.2022, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 3
Завершен
Балтика
38'
М. Барсов
56'
А. Максименко
65'
М. Барсов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Балтика
90'
Желтая карточка
А. Попов
84'
Замена
О. Алейник
️️️️
А. Максименко
84'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
В. Лазарев
83'
Замена
С. Карпович
️️️️
И. Альшин
74'
Замена
И. Гелоян
️️️️
М. Барсов
73'
Желтая карточка
М. Барсов
65'
ГОЛ! 0:3!
М. Барсов
61'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
М. Кузьмин
Желтая карточка
О. Исаенко
60'
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Максименко
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Б. Рейхмен
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Барсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
56
Богдан Рейхмен
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
9
Омар Попов
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Артем Максименко
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
20
Рустам Халназаров
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
34
Олег Алейник
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-2-2-2
1
Агкацев
32
Пивоваров
4
Литвинов
44
Сухорученко
44
Исаенко
56
Рейхмен
18
Ндука
70
Самко
20
Воротников
20
Окоронкво
9
Попов
2-2-3-3
1
Латышонок
26
Мещанинов
21
Остойич
5
Осипов
18
Кашчелан
18
Попов
6
Кузьмин
77
Лазарев
14
Барсов
9
Максименко
10
Альшин
56
Рейхмен
17
Кокоев
17
Кокоев
56
Рейхмен
77
Лазарев
11
Мусаев
11
Мусаев
77
Лазарев
14
Барсов
10
Гелоян
10
Гелоян
14
Барсов
6
Кузьмин
4
Кленкин
4
Кленкин
6
Кузьмин
9
Максименко
34
Алейник
34
Алейник
9
Максименко
10
Альшин
33
Карпович
33
Карпович
10
Альшин
Остались в запасе
Краснодар-2
Балтика
20
Рустам Халназаров
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
80
Никита Кокарев
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Даниил Шамкин
АП
39
Максим Бориско
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
20
Рустам Халназаров
ЛВ
81
Леон Сабуа
ЦФ
80
Никита Кокарев
ВР
Остались в запасе
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Даниил Шамкин
АП
39
Максим Бориско
ВР
Главный тренер
Алексей Герасименко
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Краснодар-2 - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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