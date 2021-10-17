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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - КАМАЗ
Кубань - КАМАЗ: обзор матча 17 октября 2021
Кубань
17.10.2021, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кубань - КАМАЗ
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
Кубань
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Кубань
КАМАЗ
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
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