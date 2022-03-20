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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Брондбю
Ольборг - Брондбю: обзор матча 20 марта 2022
Ольборг
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Дания. Суперлига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Брондбю
33'
Л. Прип (П)
60'
Л. Прип (П)
70'
М. Макарич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Брондбю
87'
Замена
К. Каппис
️️️️
А. Слимане
Замена
А. Эмента
️️️️
Л. Прип
86'
ГОЛ! 3:0!
М. Макарич
Пас отдал
К. Куск
70'
Замена
C. Gedsted
️️️️
Я. Нильсен
68'
67'
Желтая карточка
А. Слимане
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Прип
60'
57'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
М. Греве
56'
Замена
️️️️
Д. Белл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Прип
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
35
Якоб Ринне
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
17
Матиас Греве
АП
8
Джо Белл
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
12
Кристиан Каппис
ЦП
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
3-2-3-3
2
Росс
3
Нильсен
2
Паллесен
45
Хагельскьер
4
Гранли
18
Прип
8
Фоссум
26
Кристенсен
35
Ринне
9
Макарич
7
Куск
3-2-2-1-2
1
Хермансен
2
Максе
15
Риверос
24
Ростед
5
Брус
5
Хеггхейм
20
Слимане
5
Радошевич
17
Греве
24
Дивкович
8
Белл
18
Прип
18
Эмента
18
Эмента
18
Прип
3
Нильсен
32
32
3
Нильсен
20
Слимане
12
Каппис
12
Каппис
20
Слимане
17
Греве
30
Квистгарден
30
Квистгарден
17
Греве
Остались в запасе
Ольборг
Брондбю
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
9
Каспер Хег
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Ольборг - Брондбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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