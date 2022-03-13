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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Копенгаген
Мидтьюлланд - Копенгаген: обзор матча 13 марта 2022
Мидтьюлланд
13.03.2022, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Копенгаген
90+5'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Копенгаген
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
Х. Бабакар
87'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
П. Бьель
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Дир
87'
86'
Желтая карточка
Х. Бабакар
86'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
П. Анкерсен
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
74'
71'
Желтая карточка
Л. Лерагер
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Г. Исаксен
70'
63'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Йоргенсен
63'
Замена
В. Бевинг
️️️️
П. Мукаиру
Замена
П. Систо
️️️️
Шарлес
60'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Э. Святченко
46'
Желтая карточка
Эвандер
42'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
35
Шарлес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Руни Барджи
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Мидтьюлланд
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
88
Акинкунми Аму
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
3-3-3-1
1
Олафссон
3
Хег
28
Святченко
2
Андерссон
44
Дир
25
Онидика
3
Дальсгаард
35
Шарлес
10
Эвандер
11
Исаксен
74
Брумадо
4-1-3-2
25
Грабара
4
Дикс
20
Бойлесен
2
Анкерсен
3
Вавро
6
Стаге
19
Барджи
16
Бьель
18
Мукаиру
14
Йоргенсен
8
Фалк-Йенсен
28
Святченко
17
Тюхосен
17
Тюхосен
28
Святченко
44
Дир
29
Паулиньо
29
Паулиньо
44
Дир
35
Шарлес
77
Систо
77
Систо
35
Шарлес
11
Исаксен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Исаксен
18
Мукаиру
11
Бевинг
11
Бевинг
18
Мукаиру
2
Анкерсен
12
Йелерт
12
Йелерт
2
Анкерсен
16
Бьель
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
16
Бьель
14
Йоргенсен
15
Бабакар
15
Бабакар
14
Йоргенсен
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Копенгаген
18
Оливер Серенсен
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Лукас Лерагер
ЦП
88
Акинкунми Аму
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
18
Оливер Серенсен
ЦП
1
David Ousted
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
21
Лукас Лерагер
ЦП
88
Акинкунми Аму
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Мидтьюлланд - Копенгаген
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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