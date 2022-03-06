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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Оденсе
Сендерийск - Оденсе: обзор матча 06 марта 2022
Сендерийск
06.03.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Оденсе
48'
E. Berggreen
76'
E. Berggreen
15'
M. Fenger
28'
С. Свендсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сендерийск - Оденсе
90'
+2
Замена
T. KlÃ¸ve
️️️️
С. Свендсен
Замена
R. Hassan
️️️️
Э. Фредериксен
80'
78'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Э. Сабби
78'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
M. Fenger
ГОЛ! 2:2!
E. Berggreen
76'
72'
Замена
J. Skjelvik
️️️️
Я. Бреум
Желтая карточка
Э. Хольм
64'
48'
Желтая карточка
K. Larsen
ГОЛ! 1:2!
E. Berggreen
Пас отдал
Э. Фредериксен
48'
Замена
E. Berggreen
️️️️
А. Баркарсон
46'
Замена
D. Tchamba
️️️️
K. Ingi Kristinsson
46'
39'
Желтая карточка
J. Thomasen
28'
ГОЛ! 0:2!
С. Свендсен
Пас отдал
J. Thomasen
19'
Желтая карточка
A. Simon Okosun
15'
ГОЛ! 0:1!
M. Fenger
Пас отдал
Д. Кинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
3
Эмиль Хольм
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
10
Якоб Бреум
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Сендерийск
23
Robin Schouten
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
9
Emil Berggreen
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
4-3-4
14
Баркарсон
5
3
Гартенманн
12
6
22
Фредериксен
17
20
Томас
23
20
3
Хольм
3-3-4
1
6
Тверсков
3
16
Кинг
18
11
Сабби
6
2
Микельсон
9
7
Свендсен
10
Бреум
14
Баркарсон
9
9
14
Баркарсон
22
Фредериксен
77
77
22
Фредериксен
23
18
18
23
10
Бреум
3
3
10
Бреум
11
Сабби
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Сабби
7
Свендсен
23
23
7
Свендсен
9
9
Кадрии
9
Кадрии
9
Остались в запасе
Сендерийск
Оденсе
23
Robin Schouten
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
10
Исак Йенсен
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
23
Robin Schouten
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
10
Исак Йенсен
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Сендерийск - Оденсе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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Сендерийск
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
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