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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Копенгаген
Виборг - Копенгаген: обзор матча 27 февраля 2022
Виборг
27.02.2022, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Копенгаген
30'
Д. Вавро
90+2'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Копенгаген
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
П. Бьель
Замена
А. Джатта
️️️️
Т. Бек
87'
80'
Замена
К. Дикс
️️️️
П. Анкерсен
80'
Замена
В. Бевинг
️️️️
П. Мукаиру
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Д. Лонвейк
77'
Замена
К. Леманс
️️️️
Й. Греннинг
77'
Замена
Ф. Путрос
️️️️
Д. Аньембе
65'
56'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Х. Бабакар
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Вавро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
1
Лукас Лунд
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
19
Руни Барджи
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
55
Франс Путрос
ЦФ
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
2-1-5
24
Аньембе
5
Бюрги
6
Бонде
13
Греннинг
10
Бакиз
31
Грот
3
Серенсен
21
Лонвейк
4-2-2-2
25
Грабара
20
Бойлесен
3
Вавро
2
Анкерсен
34
Кристиансен
6
Стаге
19
Барджи
16
Бьель
18
Мукаиру
8
Фалк-Йенсен
15
Бабакар
13
Греннинг
8
Леманс
8
Леманс
13
Греннинг
21
Лонвейк
8
Замбурек
8
Замбурек
21
Лонвейк
24
Аньембе
55
Путрос
55
Путрос
24
Аньембе
31
Бек
20
Джатта
20
Джатта
31
Бек
18
Мукаиру
11
Бевинг
11
Бевинг
18
Мукаиру
2
Анкерсен
4
Дикс
4
Дикс
2
Анкерсен
15
Бабакар
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
15
Бабакар
Остались в запасе
Виборг
Копенгаген
31
Миккел Андерсен
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Виборг - Копенгаген
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
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