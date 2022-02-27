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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Рандерс
Нордшелланд - Рандерс: обзор матча 27 февраля 2022
Нордшелланд
27.02.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Рандерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Рандерс
Замена
Р. Асконе
️️️️
А. Шельдеруп
88'
84'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
Ф. Лауэнборг
Замена
Я. Кристенсен
️️️️
М. Бидструп
80'
Замена
М. Фрезе
️️️️
Д. Свенссон
72'
65'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
С. Тибблинг
65'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
Я. Анкерсен
55'
Замена
О. Бундгор
️️️️
М. Каллесе
32'
Желтая карточка
В. Хаммершой-Мистрати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
8
Магнус Андерсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
13
Андреас Хансен
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
28
Симон Гравес
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ПЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
39
Адамо Нагало
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
41
Yannick Agnero
ЦФ
Рандерс
25
Йонас Дакир
ВР
17
Йеспер Лауридсен
ЛЗ
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
20
Тобиас Клюснер
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
2-3-2-4
4
Хансен
15
Марксен
8
Андерсен
11
Антман
2
Бидструп
21
Шельдеруп
9
Хансен
13
Хансен
7
Адингра
24
Свенссон
2
Вилладсен
3-5-1-1
30
Карльгрен
15
Копплин
28
Гравес
7
Каллесе
8
Пизингер
14
Лауэнборг
4
Йонсен
10
Хаммершой-Мистрати
11
Тибблинг
9
Анкерсен
98
Одей
2
Бидструп
33
Кристенсен
33
Кристенсен
2
Бидструп
21
Шельдеруп
27
Асконе
27
Асконе
21
Шельдеруп
24
Свенссон
3
Фрезе
3
Фрезе
24
Свенссон
14
Лауэнборг
17
Лауридсен
17
Лауридсен
14
Лауэнборг
7
Каллесе
23
Бундгор
23
Бундгор
7
Каллесе
9
Анкерсен
11
Бундгор
11
Бундгор
9
Анкерсен
11
Тибблинг
20
Клюснер
20
Клюснер
11
Тибблинг
Остались в запасе
Нордшелланд
Рандерс
22
Emmanuel Ogura
ВР
10
Мохамед Диоманде
ЦП
39
Адамо Нагало
ЦФ
41
Yannick Agnero
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
25
Йонас Дакир
ВР
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
22
Emmanuel Ogura
ВР
10
Мохамед Диоманде
ЦП
39
Адамо Нагало
ЦФ
41
Yannick Agnero
ЦФ
Остались в запасе
25
Йонас Дакир
ВР
3
Маттиас Андерссон
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Нордшелланд - Рандерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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