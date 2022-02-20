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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Ольборг
Мидтьюлланд - Ольборг: обзор матча 20 февраля 2022
Мидтьюлланд
20.02.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Ольборг
28'
Д. Гранли
56'
К. Хег
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Ольборг
90'
+4
Желтая карточка
А. Хагельскьер
Желтая карточка
О. Фрауло
90'
87'
Замена
А. Эмента
️️️️
М. Кристенсен
79'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Ф. Берстинг
Замена
О. Фрауло
️️️️
Ж. Брумадо
72'
65'
Замена
М. Росс
️️️️
К. Паллесен
Замена
Паулиньо
️️️️
Жуниньо
61'
Замена
М. Майер
️️️️
Эвандер
61'
Замена
В. Лав
️️️️
П. Систо
61'
56'
ГОЛ! 0:2!
К. Хег
46'
Замена
К. Хег
️️️️
М. Макарич
33'
Желтая карточка
М. Хойхольт
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гранли
Пас отдал
Л. Прип
Желтая карточка
Шарлес
23'
12'
Желтая карточка
К. Паллесен
Желтая карточка
Э. Святченко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
35
Шарлес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
10
Фредерик Берстинг
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
29
Паулиньо
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Виктор Линд
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
9
Каспер Хег
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
3-3-3-1
1
Олафссон
28
Святченко
18
Жуниньо
2
Андерссон
44
Дир
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
35
Шарлес
77
Систо
74
Брумадо
4-5-2
5
Теланнер
4
Гранли
45
Хагельскьер
2
Паллесен
10
Берстинг
18
Прип
8
Фоссум
6
Хойхольт
26
Кристенсен
9
Макарич
35
Ринне
18
Жуниньо
29
Паулиньо
29
Паулиньо
18
Жуниньо
74
Брумадо
29
Фрауло
29
Фрауло
74
Брумадо
10
Эвандер
7
Майер
7
Майер
10
Эвандер
77
Систо
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
77
Систо
2
Паллесен
2
Росс
2
Росс
2
Паллесен
10
Берстинг
3
Нильсен
3
Нильсен
10
Берстинг
9
Макарич
9
Хег
9
Хег
9
Макарич
26
Кристенсен
18
Эмента
18
Эмента
26
Кристенсен
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ольборг
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
9
Виктор Линд
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Остались в запасе
7
Каспер Куск
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Ольборг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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