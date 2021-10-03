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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Виборг
Копенгаген - Виборг: обзор матча 03 октября 2021
Копенгаген
03.10.2021, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Виборг
76'
Й. Стаге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Виборг
87'
Замена
К. Леманс
️️️️
Я. Бонде
87'
Замена
А. Джатта
️️️️
Д. Лонвейк
Замена
П. Анкерсен
️️️️
Зека
81'
ГОЛ! 1:0!
Й. Стаге
76'
71'
Замена
С. Греннинг
️️️️
Ж. Грот
71'
Замена
С. Бергер
️️️️
Ю. Бакиз
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
В. Бевинг
64'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Л. Лерагер
64'
Желтая карточка
Д. Хочолава
60'
55'
Замена
И. Саид
️️️️
Т. Бек
Желтая карточка
К. Дикс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Виборг
6
Якоб Бонде
ЦП
31
Тобиас Бек
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
55
Франс Путрос
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
11
Лютер Сингх
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Клинт Леманс
ЦП
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
14
Софус Бергер
ЦФ
19
Ибраим Саид
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
4-3-2-1
25
Грабара
34
Кристиансен
4
Дикс
5
Хочолава
20
Бойлесен
21
Лерагер
6
Стаге
6
Зека
11
Бевинг
16
Бьель
19
Винд
1-5
6
Бонде
3
Серенсен
1
Лунд
6
Крамер
3
Лауритсен
55
Путрос
6
Зека
2
Анкерсен
2
Анкерсен
6
Зека
21
Лерагер
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
21
Лерагер
11
Бевинг
19
Хойлунд
19
Хойлунд
11
Бевинг
6
Бонде
8
Леманс
8
Леманс
6
Бонде
10
Бакиз
14
Бергер
14
Бергер
10
Бакиз
31
Бек
19
Саид
19
Саид
31
Бек
31
Грот
17
Греннинг
17
Греннинг
31
Грот
21
Лонвейк
20
Джатта
20
Джатта
21
Лонвейк
Остались в запасе
Копенгаген
Виборг
11
Лютер Сингх
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
31
Миккел Андерсен
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Остались в запасе
11
Лютер Сингх
ЛВ
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
25
Lorenzo Gordinho
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Статистика матча Копенгаген - Виборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
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